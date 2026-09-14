Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce altyapı çalışması gerçekleştirilen Pir Sultan Abdal Caddesi'nde asfalt serimi gerçekleştirdi ve üstyapı çalışmalarını tamamladı.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede ulaşım ve yol konforunu artırmak amacıyla çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda Özgürlük Mahallesi'ndeki muhtelif sokaklarda üstyapı çalışmasını gerçekleştiren ekipler, şimdi de Pir Sultan Abdal Caddesi'ndeki üstyapıyı yeniledi. Bir süre önce altyapı güçlendirilmesi yapılan caddede ilk olarak mevcut asfalt sökümünü gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha sonrasında da PMT serimi yapıldı.

'ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK'

PMT'nin akabinde ise önceki gün Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmalarının yapıldığı 400 metrelik alanda asfalt serimi gerçekleştirerek üstyapıyı tamamladı. Konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; 'İSU'nun altyapı çalışmalarının ardından Pir Sultan Abdal Cadde'mizde asfalt yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Yenilenen yolumuz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun' denildi.