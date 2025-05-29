Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Çayırova’mızın spor vizyonuna çok yakışacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projemizde adım adım sona yaklaşıyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’ya kazandırdığı projeler ve yaptığı yatırımlarla ilçeye ‘Spor Kenti’ kimliği kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapımına hızla devam edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda incelemeler gerçekleştirdi.

Tamamlandığında Çayırova’nın spor geleceğine büyük hizmetler yapacak ve 11 branştan sporcunun, spor yapmasına olanak sunacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası şantiye alanına giden Başkan Çiftçi, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. İç tefrişat çalışmaları süren Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda; duvar sıva, mekanik elektrik havalandırma ve desent imalatları ile klima imalatları ve dış cephe boyası gerçekleştiriliyor.

5 DÖNÜM ARAZİDE İNŞA EDİLİYOR

Atatürk Mahallesi’nde yaklaşık 5 dönüm arazide inşa edilen ve tamamlandığında 10 farklı branştan sporcunun aynı anda ve toplamda 11 branştan sporcunun antrenman yapmasına olanak sunacak ‘Kapalı Spor Salonu ve sporcu Fabrikası’ Çayırova’nın spor altyapısına büyük bir seviye atlatacak. Şantiye alanında yapılan çalışmaları incelemesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Çayırova’mızın spor vizyonuna çok yakışacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projemizde adım adım sona yaklaşıyoruz.

ÇOK YAKINDA HİZMETE SUNACAĞIZ

Bölgemizin en kapsamlı spor tesislerinden biri olacak bu kompleksi çok yakında hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz için güçlü bir gelecek inşa ediyoruz” dedi. Çayırova’nın yarınlarına hizmet edecek ve gelecekte Çayırova’dan nice milli sporcunun yetişmesine olanak sunacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda, 7’den 70’e her ilçe sakini spor yapmanın imkanına erişecek. Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nın en kısa sürede tamamlanarak, ilçe sakinlerinin ve Çayırova gençliğinin kullanımına açılacak.