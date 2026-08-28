Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali Sahili'nde düzenlenen Plaj Futbolu Şampiyonası sporseverlerden büyük ilgi görüyor. 16 takım ve 160 sporcunun mücadele ettiği şampiyona futbol tutkunlarını bir araya getirirken, Ünlü spiker Oktay Sarı'nın anlatımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda heyecan doruğa çıktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Plaj Futbolu Şampiyonası, Kocaali Sahili'nde sporseverlere renkli ve heyecan dolu anlar yaşatıyor. Kum sahada kıyasıya mücadele eden takımlar, sahili dolduran sporseverlere futbol şöleni sunuyor.

Kumun üzerinde yükselen mücadele, denizin eşsiz manzarası ve tribünlerden yükselen tezahüratlarla Kocaali Sahili'nde spor coşkusu doruğa ulaştı. Plaj futbolunun kendine özgü heyecanını sahile taşıyan organizasyonda, sporcuların kıyasıya mücadelesi sporseverlerden büyük ilgi görüyor.

Ünlü spor spikeri Oktay Sarı'nın anlatımıyla gerçekleştirilen şampiyonada 16 takım mücadele ediyor. Toplam 160 sporcunun yer aldığı organizasyonda takımlar, şampiyonluk için kum sahada ter döküyor.

Büyük heyecanın yaşandığı şampiyonada final karşılaşmaları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda oynanacak. Organizasyon kapsamında ayrıca vatandaşların katılımına açık özel yarışmalar ve çeşitli oyunlar düzenlenerek sahildeki futbol heyecanının sosyal etkinliklerle zenginleştirilmesi sağlanacak.