Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Bilim Parkı’nda zemin ve otopark alanında asfalt serim çalışması yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uçuş ömrünü tamamladığı ‘Airbus A340’ tipi yolcu uçağının bulunduğu alanda projelendirdiği Çayırova Bilim Parkı’nda zemin ve otopark alanında asfalt serim çalışmaları yapıyor.

ASFALT SERİM ÇALIŞMASI

Eğitim ve bilim alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente çok önemli bir projeyi daha kazandırmaya hazırlanıyor. Farklı konsepti ile çok konuşulacak olan Çayırova Bilim Parkı’nda saha çalışmaları sürüyor. Airbus A340 tipi yolcu uçağının bulunduğu alanda ve Bilim Parkı girişinden itibaren sati kaplama serimi yapan Yol ve Bakım Dairesi ekipleri, otopark alanında da kırık asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

17 DÖNÜMLÜK ARAZİ

7 bin 500 metrekaresi yeşil alan, 6 bin 475 metrekaresi de sert zemin olarak planlanan 17 dönümlük Çayırova Bilim Parkı bilim meraklılarını ağırlayacak. Çayırova Bilim Parkı, alanda bulunan uçak ile birlikte kafeterya binası, idari bina, mescit, tuvalet, otopark, çocuk oyun alanı, amfi, kentsel donatılar ve meydanı içinde barındıracak.