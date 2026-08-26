Türkiye'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Kısa Film Yarışması'nda jüri üyeleri açıklandı. Yarışmanın jüri üyeleri; Hakkı Kurtuluş, Melike Kasaplar ve Belkıs Bayrak'tan oluşuyor.

ANTALYA (İGFA) - Bu yıl 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında 63'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Ulusal Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri netleşti.

31 Ağustos 2026 Pazartesi gününe kadar başvuruların kabul edileceği yarışmada, En İyi Kısa Film 250 bin TL ile ödüllendirilirken, Kısa Film Jüri Özel Ödülü sahibine ise heykelcik takdim edilecek.USTA İSİMLER JÜRİDE

Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri birbirinden değerli isimlerden oluşuyor. Jüri üyesi yönetmen Hakkı Kurtuluş, bugüne dek altı uzun metraj ve pek çok kısa filme imza attı.

Aynı zamanda senarist, yazar, yapımcı ve kültür tarihçisi olan Hakkı Kurtuluş'un iki kitabı bulunuyor. Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyesi Melike Kasaplar ise prestijli festivallerde yer alan çok sayıda uzun ve kısa metraj kurmaca filmlerin yanı sıra belgesel, deneysel sinema, müzik videosu alanında farklı anlatı dillerine sahip projelerin kurgusunu üstlendi.

Jüri üyesi Belkıs Bayrak da yazıp yönettiği kısa ve uzun metraj filmler ile önemli festivallerde Türkiye ve dünya prömiyerlerini yaptı. İlk uzun metraj filmi Gülizar (2024) Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden kazandığı Jüri Özel Ödülü, En İyi Sanat Yönetmeni ve Cahide Sonku Ödülü dâhil olmak üzere 20'yi aşkın ödüle layık görüldü. Kurucusu olduğu Saba Film çatısı altında üretimlerine devam eden, Bayrak; şu anda ikinci uzun metraj projesi üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz yıl Ulusal Kısa Film Yarışması'nda En İyi Kısa Film Ödülü'nü Deniz Koloş'un yönettiği Ölüm Bizi Ayırana Dek alırken, Kısa Film Jüri Özel Ödülü'ne ise Sandra Peso'nun yönettiği Bimba layık görülmüştü.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller 31 Ekim 2026, Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanacak.