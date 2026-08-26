İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekibi dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Alibey Deresi'ne sürüklenerek yolunu kaybeden yavru yunusu güvenli şekilde kurtardı. Uzman personelin yer aldığı ekibin özenli çalışması sonucu yavru yunus İstanbul Boğazı'nın mavi sularına sağlıkla kavuştu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İtfaiyesi Su Altı Kurtarma (SAK) ekipleri dün 16.30 sularında Eyüpsultan Alibey Deresi'ne bir yavru yunus balığının sürüklendiği ve mahsur kaldığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti.

Beş uzman personelden oluşan ekip, yönünü kaybeden yavru yunusu ait olduğu sulara döndürmek için zaman kaybetmeden çalışmalara başladı.

Yavru yunusun biyolojik yaşam şartlarını gözeterek hızla doğal habitatına döndürülmesi yönünde çalışan SAK ekibi, yavrunun fizyolojik strese girmesini önlemek amacıyla hassas bir kurtarma prosedürü yürüttü. Yaklaşık 40 dakika süren özenli çalışma sonucu yavru yunus İstanbul Boğazının mavi sularına kavuşmuş oldu.