Efes Selçuklular, Kurtuluş Mücadelesi'nin dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Kurtuluş Yolu Anıtı'nda düzenlenen törende bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi'nin düzenlediği anma programı, Belediye Hizmet Binası önünden Gençlik Bandosu ve Artemis Bandosu eşliğinde başlayan yürüyüşle başladı. Katılımcılar, yürüyüşün ardından Kurtuluş Yolu Anıtı önünde buluştu. Törene Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Yeni Parti İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu ve ilçe örgütü, başkan yardımcıları Bilgi Keskin ve Mehmet Ihlamur, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tarihçi Tolga Mert, 26 Ağustos'un ve Kurtuluş Yolu Anıtı'nın tarihsel önemine ilişkin konuşma yaptı. Mert, anıtın yalnızca bir sanat eseri değil, bağımsızlık mücadelesinin somut bir hatırası olduğunu belirterek, 'Bu anıt, büyük bir mücadelenin sessiz ama güçlü hatırlatıcısıdır' dedi.

Mert, Büyük Taarruz'un sadece askeri bir zafer değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olduğunu vurgulayarak, 26 Ağustos 1922'de başlayan mücadelenin 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla taçlandığını ifade etti. Efes Selçuk'un 8 Eylül'de özgürlüğüne kavuşmasının da kent açısından ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise Kurtuluş Yolu Anıtı'nın karşısındaki ve Cumhuriyet tarihinde ilkleri başaran kadınları konu alan duvar çalışmasına dikkat çekti. Sengel, iki eserin birbirini tamamladığını belirterek, 'Büyük Taarruz esarete hayır diyen, özgürlüğü esas alanların ruhunu temsil ediyor. Bugün ise yeniden ayağa kalkabilme cesaretini ve Cumhuriyet'e yeniden değer katmayı temsil ediyor' dedi.

Sengel ayrıca, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın ortak sorumluluk olduğunun altını çizerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasının bu topraklarda yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

Tören, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin zeybek gösterisiyle devam etti. Saat 12.30'da ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurtuluş Yolu Anıtı'nda Atatürk silüetinin görünmesi katılımcılara duygusal anlar yaşattı.