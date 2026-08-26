Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası, yabancı uyruklu ruhsatsız turist rehberliği faaliyetlerinin önlenmesi için Göç İdaresi Başkanlığı ile iş birliği mesajı verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, çatı kurumları Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB) ile birlikte İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı'yı ziyaret ettiklerini açıkladı.

Ziyarete, TUREB Başkanı Abdülkadir Tanrıdağlı, Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Turist Rehberi Odası Başkanı Özay Onur ile Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik katıldı.

Görüşmede, yabancı uyruklu kişilerin ruhsatsız ve sahte turist rehberliği faaliyetlerinin önlenmesi, tekrar eden ihlallerde kurumlar arasında hızlı ve etkin bilgi paylaşımı sağlanması ele alındı. Bakan Erçevik, odanın TUREB ile bu tür resmi temaslarını sürdüreceğini belirterek, Bursa özelinde sahte rehberlik faaliyetlerinin yakın takibinin devam edeceğini vurguladı.