Bursa Osmangazi Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemek, üretime katkıda bulunmak ve üretici kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak adına Sümbüllü Bahçe Kadın Girişimciler Sokağı’nı kurdu. Kadınlar sokakta açtıkları stantlarda, el emeği göz nuru ürünlerini daha fazla insana tanıtma ve kazanç elde etme imkanı buldu.BURSA (İGFA) - Kadınların her alanda güçlenmesini sağlamak ve onların toplumsal hayatta daha etkin roller üstlenmelerine katkı sunmak adına çalışmalarına devam eden Osmangazi Belediyesi, kadın üreticileri Sümbüllü Bahçe Kadın Girişimciler Sokağı’nda bir araya getirdi.

Tophane Meydanı’nda yer alan Orhan Gazi Çıkmazı’nda kurulan sokakta stant açan kadınlar, emek harcayarak ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini Osmangazililer ile buluşturdu. Kadınların ürünlerini rahatlıkla satabilme olanağı sağlayan Sümbüllü Bahçe Kadın Girişimciler Sokağı’nda kurulan stantlarda giyim, süs eşyası ve yiyecek gibi yöresel ürünlerin satışı ve tanıtımı yapıldı. Kurulan stantlara Osmangazi sakinlerinin yanı sıra, bölgeye gelen turistlerde yoğun ilgi gösterdi. Toplumun değişik kesimlerinden üretici kadınların buluştuğu stantlarda sergilenen tatlar ve el emeği ürünler, büyük beğeni topladı.

Sümbüllü Bahçe Kadın Girişimciler Sokağı’nın açılışını gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, “Kadın girişimcileri bir araya getirmek uzun zamandır planladığımız çalışmalarımızdan biriydi. Tophane Meydanı’ndaki Orhan Gazi Çıkmazı’nı kadın girişimcilerimiz için düzenledik ve burada ‘Sümbüllü Bahçe Kadın Girişimciler Sokağı’nı kurduk. Bu projemizi daha da genişleteceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren Osmangazi Kent Konseyi aracılığıyla ‘Kadın Dayanışma Hattı’nı kuracağız. Kadınlar yaşadığı sorunları bu telefon hattı ile Osmangazi Belediyesi’ne bildirecekler. Bizler de sorunların çözümünde kendilerine yardımcı olmaya çalışacağız. Demirkapı Mahallesi’nde bulunan Osmangazi Belediyesi’ne ait hizmet binasını kadın girişimcilerin ve kadın derneklerinin kullanımına sunacağız. Orada kadınların sorunlarının çözümü masalar kuracağız. Kadınlar için projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Vekili Şirin Alçı Hakverdi de yaptığı konuşmada, ‘Sümbüllü Bahçe Kadın Girişimciler Sokağı’nda birçok dernek, kooperatif ve kadın girişimcimiz stant açtı. Emek en yüce değerdir. Emeğinize sağlık. Bol kazançlar diliyorum” dedi.

Bursa Kadın Girişimciler Üretici Destek ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nagehan Dörtfidan Doğan ise, “Kadın üreticiler için Sümbüllü Bahçe Kadın Girişimciler Sokağı projesini için başta Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kadın üreticilerimize bol kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.