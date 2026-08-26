Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu bilim ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla 'Zaferden Geleceğe: Molla Yegan Bilim Şenliği' düzenliyor.

BURSA (İGFA) - Zafer Bayramı'nın çocuklara ve gençlere ilham veren yönünü öne çıkaracak etkinlik, 30 Ağustos Pazar günü Yıldırım Külliyesi bahçesinde gerçekleştirilecek. Saat 17.00'de başlayacak ve 21.00'e kadar devam edecek bilim şenliğinde çocuklar; sahne gösterilerinden atölyelere, bilimsel gösterilerden sergilere, yarışmalardan eğlenceli oyunlara kadar pek çok etkinlikle buluşacak.

30 Ağustos'un yalnızca geçmişte kazanılmış büyük bir zaferin tarihi olmadığını, aynı zamanda geleceğimizin de teminatı olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, '30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü göstergelerinden biridir. Bizler de bu anlamlı günü çocuklarımızla birlikte, onların geleceğe dair hayallerini ve umutlarını büyütecek etkinliklerle kutlamak istiyoruz. 'Zaferden Geleceğe: Molla Yegan Bilim Şenliği' ile zaferin ruhunu bilim, teknoloji, merak ve üretkenlikle buluşturacağız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilime ilgi duymalarını, araştırmalarını, keşfetmelerini ve hayal ettikleri geleceği inşa edecek özgüveni kazanmalarını önemsiyoruz. Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi 30 Ağustos Pazar günü Yıldırım Külliyesi bahçesine davet ediyoruz. Zafer Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşayalım, zafer ruhunu geleceğin bilim insanlarıyla buluşturalım' ifadelerini kullandı.