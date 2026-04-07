Zonguldak Çaycuma'da Bakanlık desteğiyle kurulan Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB)'nde üretim başladı. Tam kapasiteye ulaştığında 524 dekarlık alanda yıllık 750 milyon TL ekonomik katkı sağlanacak.

ANKARA (İGFA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hayata geçirilen Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) üretime başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, projenin Bakanlık desteğiyle yüzde 80 hibe kapsamında hayata geçtiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, 'Çaycuma Sera OTB'de üretim başladı. Şu anda 6 serada üretim devam ediyor, diğer yatırımlar da hızla yükseliyor' ifadelerini kullandı.

Bölgenin tam kapasiteye ulaştığında 524 dekar alanda üretim yapılacağını ve 1.5 milyar TL yatırım kapasitesiyle hayata geçeceğini ifade eden Bakan Yumaklı, bin kişiye istihdam sağlayacak ve ülke ekonomisine yıllık 750 milyon TL katkı sunacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, paylaşımında 'Zonguldak'ımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun' diyerek projenin önemine dikkat çekti.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/2041401006664171738

Çaycuma Sera OTB, bölge tarımını güçlendirmesi ve ekonomiye sağlayacağı katkı ile Türkiye'nin önemli tarım yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.