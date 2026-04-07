İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi, Bursa Çevre Düzeni Planı sürecinin şeffaflıktan uzak ve katılımsız bir şekilde yürütülmesine tepki gösterdi. Oda'nın Serdar Atilla Erdem başkanlığındaki şube yönetimi, bu tutumun devam etmesi durumunda danışma kurulu üyeliğinden ayrılacaklarını açıkladı.

BURSA (İGFA) - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi, Bursa'nın geleceğini şekillendirecek 1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı sürecinin, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen katılımsız ve aceleci bir şekilde ilerlediğini belirterek, kamuoyuna açıklamada bulundu.

İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Bursa Planlama Ajansı çatısı altında oluşturulan Danışma Kurulu'na katıldıklarını ve bu süreçte Bursa'nın geleceği için katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Ancak son gelişmelerin, sürecin sağlıklı ilerlemesine engel olduğunu ve meslek odalarının rolünü yok sayan bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti.

28 Şubat 2026'da gerçekleştirilen son toplantıda, fizibilite raporları ve plan esaslarına ilişkin sınırlı bilgi paylaşıldığını vurgulayan İMO Bursa Şubesi, bu eksik bilgilendirmeyi eleştirdi.

Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem, bu denli önemli bir planın 'ortak akıl' ve 'katılımcılık' ilkesiyle hazırlanması gerektiğini ifade ederek, meslek odalarının süreçte yer almasının önemini dile getirdi. Erdem, Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin sunumların eksik iletilmesini ve sürecin meclis onayına sunulmadan önce meslek odalarının görüşlerinin alınmamasını 'kabul edilemez' olarak nitelendirirken, süreçte sağlıklı bir bilgi akışının olmaması ve planın yalnızca WhatsApp üzerinden Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale edilmesinin, planlamaya ve şehre zarar vereceğini söyledi.

'TALEPLERİMİZE RAĞMEN İLETİLMEDİ'

Tüm taleplere rağmen sunumda eksik olan, temel bilgi ve belgelerin halen taraflarına iletilmediğini vurgulayan Bursa Şube Yönetimi; bu eksiklikler arasında, 'Çevre Düzeni Planı Açıklama Raporu (tam metin), Plan paftaları, Plan notlarının tamamı, Analiz ve altlık çalışmaları (nüfus projeksiyonları, ulaşım etütleri, çevresel değerlendirmeler, jeolojik ve afet risk analizleri, sosyo-ekonomik veriler vb.), Mevcut durum belgeleri (arazi kullanımı, demografik yapı, çevresel sorunlar, yeşil alanlar, kültürel miras envanteri vb.), katılım sürecine ilişkin belgeler (kurum görüşleri, ÇED raporları, resmi yazışmalar vb.) ile dijital veri ve formatların (PDF, GIS, AutoCAD vb.) olmadığını bir kez daha altını çizdi.

'BU TUTUM DEVAM EDERSE AYRILACAĞIZ'

İMO Bursa Şubesi, danışma kurulunun görüşlerinin alınmadan planın meclise sunulması durumunda, yalnızca görüntü oluşturmak amacıyla bu kuruldaki üyeliklerini sürdürmeyeceklerini ve bu tutumun devam etmesi halinde danışma kurulu üyeliğinden ayrılacaklarını açıkladı.

İMO, bu açıklama ile, Bursa'nın 'kent anayasası' niteliğinde olan Çevre Düzeni Planı'nın halkın ve meslek odalarının görüşleri alınarak hazırlanması gerektiğini vurguladı ve şeffaflık ilkesinin sağlanması için sürecin gözden geçirilmesini talep etti.