Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen ve 'Hamuş' kod adlı İsmail Atız'ın liderliğini yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik kapsamlı soruşturma kapsamında 223 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı. Örgütle bağlantılı 117 şüpheliye yönelik 26 ilde eş zamanlı operasyon talimatı verildi.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik önemli bir aşamaya gelindi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 'Hamuş' kod adlı İsmail Atız'ın liderliğini yaptığı, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütünün İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle 30 Aralık 2025 tarihinde 145'i tutuklu olmak üzere toplam 223 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği bildirildi.

Şüpheliler hakkında; Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, Silahlı suç örgütüne üye olma, Örgüt propagandası yapma, Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs, Nitelikli yağma ve hırsızlık, Silahlı tehdit, kasten yaralama, Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, Resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, Kasten yangın çıkarma, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve Mala zarar verme gibi çok sayıda ağır suçtan işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, devam eden soruşturmalarda örgütle bağlantılı olduğu, eylemlere katıldığı ve özellikle Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında da yeni operasyon kararı alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda, 223 farklı adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verildiği bildirildi. Operasyonların İstanbul merkezli olarak Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon olmak üzere toplam 26 ilde eş zamanlı olarak yürütüleceği açıklandı.