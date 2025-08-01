Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi tarafından, çocukların kendi potansiyellerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerinin yolunu açmak amacı ile düzenlenen "Yaz Etkinlikleri Programı" çocukların yoğun ilgisi ve katılımı ile tamamlandı. ÇANAKKALE(İGFA) - Program kapsamında yürütülen "Yaz Masalları" atölyesinde çocuk edebiyatının birbirinden değerli örnekleriyle tanışan çocuklar, masalların büyülü dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı. Kitap, oyun ve sanatı birleştiren "Yaratıcı Okuma Atölyesi" renkli içeriği ile çocukların yaratıcı düşünme becerilerini destekleyerek, okumanın keyfini keşfetmelerinin yolunu açtı. "Tasarım Atölyesi" ise hayal edilenin somut hale gelmesini sağlayan en keyifli duraklardan biri oldu. Basit ve ulaşılabilir malzemelerle yapılan çalışmalar sayesinde çocuklar, hayal kurmanın, tasarlamanın ve üretmenin heyecanını yaşadılar. Atölye kapsamında çocuklar Vivaldi'den, Bedri Rahmi Eyüpoğlu'na, Monet'den Nuri Abaç'a kadar farklı disiplinlerden birçok sanatçıyı ve eserlerini tanıma ve bu sanatçılardan ilhamla kendi özgün işlerini yaratma fırsatı da buldular.

Programın bir diğer öne çıkan bölümü olan "Yaz Filmleri" ve ardından gerçekleştirilen "Film Okuma Atölyesi" ile çocuklar filmleri yalnızca izlemekle kalmayıp, izledikleri filmler üzerine düşünüp sohbet ederek, eleştirel bakış açılarını geliştirdiler. Minik sinefiller keyifle izledikleri yapımları konu, oyunculuk ve duygu yönünden değerlendirerek derinlemesine keşfetme şansı buldular. Ayrıca program boyunca açık olan Çocuk Kültür Evi Kütüphanesi, çocukların ve ebeveynlerin kitaplara kolayca erişebildiği bir alan olarak kentte okuma kültürünün desteklenmesindeki önemli katkısını sürdürdü.

Çocukların yaratıcılıklarını, ifade becerilerini ve işbirliği duygularını geliştiren bu çok yönlü atölyelerde buluşan çocuklar, birçok güzel anı ve yeni kazanımla programı tamamladı.