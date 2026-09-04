KAYSERİ (İGFA) - Dört mevsime uygun olarak Kayseri'ye rengârenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında pamuktan tıbbi ve aromatik bitkilere kadar birçok türü yetiştirerek hem şehrimizin estetik güzelliğini artırıyor hem de ekonomimize katkı sağlıyoruz' dedi.

Kocasinan Belediyesi, Oruçreis Mahallesi'nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıkta farklı türde bitkiler yetiştirerek Kayseri'nin yeşil dokusuna çeşitlilik katıyor.

Kocasinan'ın yeşil alan çalışmalarında Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ' Amacımız, Kayseri'mize yeni bir değer katmak, şehrimizin yeşil dokusunu güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir çevre sunmaktır. Fidanlığımızda yetiştirdiğimiz bitkilerle hem Kayseri'ye hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Oruçreis ve Gömeç'te bulunan üretim merkezlerinde ağaç, çalı türleri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile iç mekân süs bitkileri olmak üzere 525 binden fazla bitki yetiştiriliyor. Toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulu fidanlıklar, aynı zamanda yenileme ve altyapı çalışmalarıyla modern bir üretim tesisi hâline getirildi. Bunun yanı sıra 10 bin metrekarelik alanda kurulu Bitkisel Harç Üretim Tesisi, günlük bin metreküp üretim kapasitesiyle hafriyat topraklarını geri dönüştürerek peyzaj alanları için verimli toprak üretiyor. Böylece hem çevreye duyarlı hem de sürdürülebilir bir üretim modeli ortaya koyuyoruz. İlçe genelinde bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerine uygun çiçeklendirme çalışmalarıyla parklarımızı rengârenk bir görünüme kavuşturuyoruz. Her mevsim canlılığını koruyan yeşil alanlar sayesinde Kocasinan, doğayla iç içe bir yaşamın adresi oldu. Yeşili zenginleştirmek, şehrimizi güzelleştirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Kayseri bırakmak için durmaksızın çalışıyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığıyla Kayseri'mizin çevresini ve estetiğini aynı anda zenginleştirmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin yeşil alanlarının artırılması ve estetik görünümünün güçlendirilmesi için çalışmaların hız kesmeden süreceğini sözlerine ekledi.