Çanakkale Kepez ve Ayvacık'taki yangın ormana sıçradı. Vali Toraman vatandaşların trafiğe çıkmamasını istedi. Çanakkale Havalimanı geçici kapatılırken, Boğaz ise tek yönlü gemi geçişine kapatıldı. Bazı bölgelerde tahliyeler yapıldı.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplükte başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman vatandaşların gerekmedikçe trafiğe çıkmamasını istedi.

Çanakkale havalimanı yangın dolayısıyla uçuşlara saat 19.30'a kadar geçici olarak kapatılırken, Kepez ve Ayvacık'taki çıkan yangın dolayısıyla Çanakkale boğaz tek yönlü gemi geçişine kapatıldı.

Vali Toraman havadan 7 uçak, 6 helikopterle, karadan ise 45 arazöz, 20 itfaiye aracı, 7 dozer ve 455 personel ile aktif olarak müdahale edildiği Dardanos mevkii Çınarlı Köyü'ndeki yangın dolayısıyla; ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi, Doğa Konakları Sitesi ve Deniz POEM tedbiren tahliye edildiğini açıkladı.