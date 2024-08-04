Çanakkale Belediyesi tarafından bu yıl 61.'si düzenlenecek Uluslararası Troia Festivali öncesinde kent, festival afişleri ile donatıldı.ÇANAKKALE (İGFA) - Birbirinden renkli içerikleri ile bu yıl da dopdolu bir programla Çanakkaleliler ile buluşacak olan Uluslararası Troia Festivaline sayılı günler kala kent genelinde pek çok noktaya festival programlarının yer aldığı afişler asıldı.

Hemşehrilerimiz, festival afişlerinde yer alan QR kodu okutarak, ayrıca belediye internet sitesinden v sosyal medya hesaplarından detaylı festival programına ulaşabilir.