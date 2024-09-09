Mersin'den Rusya'ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı önlerinde makine arızası yapan genel kargo gemisi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Karanlık Liman'a güvenli bir şekilde demirletildi.ÇANAKKALE (İGFA) - Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nen alınan bilgiye göre, Sormovskiy-3063 adlı 119 metre boyundaki genel kargo gemisi, Mersin’den Rusya’ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası yaşadı.

Saat 05.30 sıralarında gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, KEGM'e ait Kılavuz Kaptan ile TÜRKELİ ve KURTARMA-13 Römorkörleri olay yerine sevk edildi.

Gemi Çanakkale GTH Merkezi koordinasyonunda; Kılavuz Kaptan refakatinde KURTARMA-13 ve TÜRKELİ römorkörlerimizce Karanlık Liman’a emniyetle demirletildi.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1832979634595463311