İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yapılan operasyon çerçevesinde Can Holding'e ait 9 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yapılan operasyon sonrası 121 şirkete el konulmuştu.

"suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları nedeniyle Can Holding’e yapılan soruşturma kapsamında, 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şirketlerde şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri belirtildi.

Bu çerçevede, Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ şirketlerine de kayyum atanmış oldu.