Gebze Dilovası Darıca Çayırova Erzincanlılar Derneği'nin (GEDİDAÇ) Gebze'de düzenlediği birlik ve beraberlik toplantısına Erzincanlı milletvekili, belediye başkanı, bürokrat ve iş adamları katıldı.

GEBZE (İGFA) - Şekerpınar Workinn Hotel'deki kahvaltı programına Erzincanlı siyasetçilerden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan Refahiye Belediye başkanı Fatih Kök'ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir belediye başkan vekili Hasan Soba, MHP Gebze ilçe başkanı Coşkun Öztürk, CHP Gebze ilçe yöneticisi Erol Ateş, Erzincanlı bürokrat ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Gebze'de çöken binada yaşamını yitirenler için Kuran'ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra ise protokol konuşmalarına geçildi.

HAKAN ÇİL'İN GURBET YOLCULUĞU

Açılış konuşmasını yapan GEDİDAÇ Başkanı Hakan Çil, henüz 11 yaşındayken 4 katlı binada yakalandığı depremin ardından Erzincan'dan Gebze'ye gurbet yolculuğunu anlatırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan Vekili Hasan Soba da, 'Dün Kars'ın kurtuluşunu kutladık, bugün Erzincanlıların programındayız. Memleketimizin her yanı güzel, sivil toplum kuruluşlarımız da bu güzellikleri yansıtıyor. Biz birlikte güçlüyüz' dedi.

Erzincan Refahiye Belediye başkanı Fatih Kök, 'Hemşerilerimle burada olmaktan dolayı çok mutluyum, programı düzenleyen kuzenim Hakan Çil'e teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da, bu tür toplantıların birlik ve beraberliğin güçlenmesi ve kaynaşma için önemli olduğunu söyledi.

SARIGÜL : 'TEK GÖREVİM CAN ERZİNCAN'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de yaptığı konuşmada, 'Bugüne kadar birçok görev yaptım, milletvekilliği, belediye başkanlığı ama hepsi bitse de bitmeyecek tek görevim Can Erzincan olacak. 2005 yılında belediye başkanıyken 40 bine yakın Erzincanlıya burs ve iş verdim, hiçbirinin siyasi görüşüne bakmadım' dedi.

GEBZE ALINTERİNİN MERKEZİ

Konuşmasında Gebze'den de övgüyle bahseden Mustafa Sarıgül, 'Burası alın terinin merkezi, ülkemizin en önemli yeri. Dernek başkanı Hakan Çil'i de kutluyorum, gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyor' dedi.

Engelli Ak Partili milletvekili Serkan Bayram ile yan yana oturan Mustafa Sarıgül, konuşmasında da Engelliler Bakanlığı kurulması gerektiğini belirtirken, 'İlk Bakan da Serkan Bayram olmalı' diyerek alkış aldı.

Konuşmaların sonunda GEDİDAÇ Başkanı Hakan Çil, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a ve Refahiye Belediye Başkanı Fatih Kök'e hem plaket hem de yazdığı kitaptan hediye etti.