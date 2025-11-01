Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hayata geçirilen; kamuda en yüksek kapasiteye sahip ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plenti ile 8 yılda 1 milyon 255 bin ton asfalt üreterek bin 75 km yol yaptıklarını ve bu üretimle 625 milyon TL kamuda rekor tasarruf sağladıklarını vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - 'Kendi kendine yeten belediye' olarak Kayseri Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan asfalt plentinin Kayseri ve Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, 'Agrega Üretim Merkezinden çıkan agregalar, asfalt plentinde stoklanıyor. 240 ton kapasiteye sahip olan, kamudaki en yüksek kapasiteli, en çevreci ve doğa dostu asfalt plentimizde üretim, her 6 dakikada bir aracın dolup çıkmasıyla gerçekleşiyor. Bu da çok ciddi bir üretim kapasitesi anlamına geliyor. 214 bin metrekare alan üzerinde teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında faaliyete geçen tesisimizde tamamen kendi imkânlarımızla üretim yapıyoruz. Bugüne kadar toplam 1 milyon 255 bin ton asfalt üreterek 1.075 kilometre yol yaptık. Hayırlı olsun, kazasız belasız iyi günlerde kullanılsın. Ancak biz hiçbir zaman durmadık, durmayacağız da. Yeni yollarla, yeni bulvarlarla yolumuza devam edeceğiz. Kocasinan'ın her bir köşesinde, Kayseri'mize hizmet edecek yeni alanlar açmaya devam edeceğiz. Elbette eski yolların kullanım süresi dolduğunda, yenileme ihtiyacı olduğunda onları da yenileyeceğiz. Bundan sonraki ana hedefimiz tamamen yeni yolların yapımı ve üretimidir. Çünkü bugüne kadar ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde eski yapılaşmış yolların yüzde 90'ının üzerindeki kısmını yeniledik. Artık bundan sonrasında eforumuzu ve iş gücümüzü yeni yol ve bulvarların yapımına ayıracağız.' ifadelerini kullandı.

'KENDİ ASFALTIMIZI ÜRETEREK KOCASİNANLILARIN KAYNAĞINI YİNE KOCASİNAN'A KAZANDIRDIK'

Kocasinan'ın dört bir yanına yeni yollar yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: '166 adet iş makinesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamyonlar, silindirler, finişerler, frezeler, loder ve kepçeler gibi büyük iş makineleriyle bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Agrega Üretim Tesisinde sadece son 2 yılda 80 milyon TL tasarruf sağladık. Asfalt plentinde ise 2017 yılından bu yana kamuda toplam 625 milyon TL tasarruf ettik. Bu da vatandaşın cebinden çıkacak paranın yine vatandaşa hizmet olarak geri dönmesi anlamına geliyor. Zaman zaman 'Kocasinan Belediyesi zengin belediye' deniliyor. Şükürler olsun, elhamdülillah. Bu zenginlik, vatandaşın bize vermiş olduğu yetkiye sahip çıkarak, emaneti koruyup o paraları yeniden vatandaşa hizmet olarak döndürebilmek demektir. Ne derler; 'Emeği ehline ver, üstüne bir fazlasını da ver.' Biz de bu anlayışla, bu çalışma temposuyla, şevkle ve iştahla Kocasinan'ın her bölgesinde vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve yaşam kalitesini artırmak için çalışıyor, gayret gösteriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'

Tesis bünyesindeki laboratuvarda yapılan işlerin titizlikle takip edildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar: 'Yaptığımız yol ve bulvar çalışmalarında alınan numuneleri hem gözlemsel olarak hem de teknik açıdan inceliyoruz. Basınç dayanımı, bitümün agregayla karışım kalitesi, içeriğindeki bitüm oranı gibi tüm teknik testler laboratuvar ortamında yapılıyor. Eğer numuneler kalite standartlarını karşılıyorsa onay veriyoruz; karşılamıyorsa asfaltın yeniden kazınması gerekiyor. Şükürler olsun ki bugüne kadar yaptığımız tüm üretimler gerekli standartları sağlamaktadır. Kalitemizi düzenli olarak test etmeye devam ediyoruz. Kilitli parkeler, bordürler ve betonlar dâhil tüm ürünler kendi laboratuvarımızda test edilerek onaylanmaktadır.' diye konuştu.