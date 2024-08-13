Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi 2024 Temmuz ayı sonuçları açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi (TR-METAL ENDEKS) Temmuz 2024 sonuçları; küresel ekonomik durgunluğa, siyasi ve jeopolitik belirsizliklere rağmen ihracatta önemli bir artış yaşandığını ortaya koydu.

TR-METAL ENDEKS, nisan-haziran döneminde dalgalı bir seyir izlemiş, bu süreçte çalışma gün sayısındaki azalmalar, endekslerde düşüşlere neden olmuştu. Ancak, temmuz ayında bu olumsuz etkinin ortadan kalkması, ihracat performansında iyileşme sağladı.

Temmuz ayında metal sanayi ihracat miktar endeksi 115,2 puandan 138 puana yükselerek haziran ayına göre ciddi bir artış gösterdi.

Aynı dönemde ihracat değer endeksi de 139,2 puandan 164,1 puana çıktı. Bakır, alüminyum ve demir çelik fiyatlarında yaşanan düşüşlere rağmen ihracat birim fiyatlarının korunduğunun belirtildiği sonuçlara göre; ihracat ortalama birim fiyatları haziran ayında 4,52 dolar/kg iken temmuz ayında 4,44 dolar/kg olarak gerçekleşti.

Açıklanan ihracat rakamlarını ve endeks sonuçlarını değerlendiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü ihracatının Temmuz ayında yüzde 12’lik artışla 1,12 milyar dolara ulaştığının bilgisini paylaştı. Bu artışı umut verici olarak değerlendiren Tecdelioğlu, firmaların ürün ve pazar çeşitlendirmesine gitmelerini ve özellikle Amerika kıtası ile farklı coğrafyalara odaklanmanın önemini vurguladı.