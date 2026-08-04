Kocaeli Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), olası kaza senaryolarına ve afetlere karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda ÇAK-TİM ekibi, dün Gebze'de, UMKE öncülüğünde gerçekleştirilen tren kazası tatbikatına katıldı.

KOCAELİ (İGFA) - 6 Şubat depremlerinde yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), olası senaryolara karşı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. İlçe genelindeki deprem farkındalık çalışmalarıyla dikkat çeken ÇAK-TİM, dün de Gebze'de gerçekleştirilen olası bir tren kazası senaryosunda da başarılı bir tatbikat süreci geçirdi. UMKE öncülüğünde Gebze Tren Bakım İstasyonu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, ÇAK-TİM ekiplerinin yanı sıra TCDD Taşımacılık, AFAD, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve SAR ekipleri de yer aldı.

BİRÇOK YARALI KURTARILDI

Senaryoya göre Gebze'de meydana gelen tren kazasında bölgede çok sayıda yaralı olduğu ve acil müdahale gerektiği belirtildi. Ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle başlayan tatbikatta, 159 personel görev yaptı. Olay yerine trenle geçen arama-kurtarma ekipleri, burada kurdukları raylı sistemlerle, senaryo gereği uçuruma yuvarlanmış ve trende mahsur kalmış yaralıları nefes kesen mücadeleyle kurtardı. ÇAK-TİM ekiplerinin de başarılı bir şekilde büyük efor sarf ettiği tren kazası tatbikatında, birçok yaralı kurtarıldı.

KOORDİNASYON SAĞLANDI

ÇAK-TİM ekipleri tarafından kurulan sistemlerle birlikte, kurtarılan yaralılar, UMKE ve sağlık ekiplerine teslim edildi ve olay yerinde kurulan ilk müdahale çadırıyla yaralılara müdahale edildi. ÇAK-TİM ekiplerinin katıldığı tren kazası tatbikatı süresince olay yönetimi, haberleşme, arama kurtarma, sağlık müdahalesi ve sevk süreçleri senaryo doğrultusunda uygulandı. Gerçeğini aratmayan tatbikatla, arama kurtarma ekiplerinin koordinasyon içinde olaylara en kısa sürede müdahale edebilme kabiliyetinin geliştirilmesi hedeflendi.