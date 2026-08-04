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Çınar Çocuk Evleri'nde görev yapan öğretmenlerin rehberliğinde Kabaoğlu Mahallesinde düzenlenen programda çocuklar, çeşitli geleneksel oyunlara ve yüz boyama etkinliklerine katıldı. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar, arkadaşlarıyla sosyalleşerek yaz tatillerini hareketli ve verimli geçirdi.

İZMİR (İGFA) - Çocuk Dostu Belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, çocukların ekranlardan uzaklaşarak arkadaşlarıyla vakit geçirmesi ve geleneksel oyun kültürünü yakından tanıması amacıyla Mahallelerde Geleneksel Oyun Etkinliklerini kent genelinde sürdürüyor.

İzmit Belediyesi tarafından kentin farklı mahallelerinde düzenlenen Geleneksel Oyun Etkinlikleri Kabaoğlu Mahallesinde devam etti

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