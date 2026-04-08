Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yurt dışı derin deniz sondajı için Çağrı Bey gemisinin Somali'ye ulaştığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik adımlarına bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu.

Bakan Bayraktar, filonun yeni üyesi Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin, yurt dışında gerçekleştirilecek ilk derin deniz sondajı için Somali sularına yaklaşmakta olduğunu bildirdi.

Geminin Mogadişu Limanı'na ulaşmasının ardından Curad-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başlayacağı ve yaklaşık 7 bin 500 metre derinliğe ineceği belirten Bakan Bayraktar, söz konusu operasyonun hem Türkiye hem de Somali açısından ekonomik katkı sağlamasını beklediklerini ifade ederken, bu adımın Türkiye'nin enerjide küresel bir aktör olma hedefinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik vizyonuna dikkat çeken Bayraktar, yürütülen çalışmaların 'enerjide tam bağımsızlık' hedefi doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

