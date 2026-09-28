Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Güzide Gebzespor ile Seza Çimento Elazığspor karşı karşıya geldi. Alaettin Kurt Stadyumu'nu dolduran taraftarların büyük heyecanla takip ettiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Gebzespor'un önemli fırsatlar yakaladığı mücadele 0-0 sona erdi.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de futbolseverler gol için ayağa kalktı, ancak top bir türlü ağlarla buluşmadı.

Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle çıkan mor-beyazlı ekip, özellikle yakaladığı fırsatlarla rakip kalede etkili oldu. Gebzespor'un net gol fırsatlarında Elazığspor kalecisi Furkan Köse kritik müdahaleler yaparak takımını ayakta tuttu.

GEBZESPOR YÜKLENDİ, ELAZIĞSPOR DİRENDİ!

İlk yarıda iki takım da gol ararken, mücadelede zaman zaman tansiyon yükseldi. İlk 45 dakika golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda galibiyet için daha fazla risk alan Gebzespor, rakip kaleye yüklenmesine rağmen aradığı golü bulamadı. Elazığspor ise savunmada direnerek Gebze deplasmanından puan çıkarmayı başardı.

Son düdük çaldığında tabelada Gebzespor 0-0 Elazığspor yazıyordu.

10 BİNE YAKIN TARAFTAR ÖNÜNDE GOLSÜZ FİNAL

Alaettin Kurt Stadyumu'nda yaklaşık 10 bin taraftarın takip ettiği zirve mücadelesinde iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Gebzespor puanını 8'e yükseltirken, Elazığspor zirve yarışındaki konumunu korudu.

Güzide Gebzespor, ligin 5 haftasında 5 Ekim Pazertesi günü deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek