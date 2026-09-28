Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleşen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da takip etti. Büyükşehir Kağıtspor Başpehlivanı Seçkin Duman, üçüncü olarak ilimize büyük gurur yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleşen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da takip etti. Büyükşehir Kağıtspor Başpehlivanı Seçkin Duman, üçüncü olarak ilimize büyük gurur yaşattı.Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu organizasyonuyla 57 yıl sonra ilk kez düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başpehlivanlık müsabakasını izlemek üzere yağlı güreşlerin düzenlendiği İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gitti.

BÜYÜKAKIN KARŞILAMA HEYETİNDE

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yer aldı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu da müsabakaları izleyenler arasındaydı.

KUPA TÖRENİNDE YER ALDI

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kazanan, finalde Mustafa Taş'ı yenen Orhan Okulu oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor adına mücadele eden Seçkin Duman ise dev organizasyonu üçüncü sırada tamamlamayı başardı. Kupa töreninde yer alan Başkan Büyükakın, üçüncü olduğu 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonra Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan da madalya ile dönen Seçkin Duman'ı kutladı. Başkan Büyükakın dev organizasyon sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

SEÇKİN DUMAN'A KUTLAMA

'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile onurlandırdığı Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın heyecanını yaşadık. Bu güzel organizasyonda Başpehlivan olan Orhan Okulu'nu tebrik ediyor; üçüncülüğü paylaşarak Kocaeli'mize gurur yaşatan Kağıtsporlu başpehlivanımız Seçkin Duman'ı yürekten kutluyorum. Farklı boylarda derece elde eden tüm pehlivanlarımızı ve asırlardır yiğitliğin, mertliğin ve kardeşliğin simgesi olan ata sporumuz yağlı güreşi yaşatan, bu köklü geleneği gelecek nesillere taşıyan tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum.'