2026 Türkiye Drift Şampiyonası, Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Spor Toto ve HT Spor katkılarıyla TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenen dördüncü ayak yarışları ile devam etti.

İSTANBUL (İGFA) - Profesyonel drift araçlarının, duman dumana nefes kesen mücadeleleri, 10bin kadar kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından ilgi ve heyecanla takip edildi. HT Spor tarafından canlı olarak yayınlanan organizasyon, pistte gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu.

Türkiye Drift Şampiyonası 4. Ayak Sonuçları

1. Abdullah BOSTAN

2. Çağlar KÜÇÜKDUMLU

3. Enver HASKASAP

TOSFED Drift Kupası 4. Ayak Sonuçları

1. Durali BOSTAN

2. Serdar NARTAK

3. Emin ERTURGUT