Milli Savunma Bakanlığı, TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde Wushu eğitiminin başlatıldığını duyurdu. Yeni branşa 34 personel katıldı.
ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına yeni bir spor branşının daha eklendiğini açıkladı.
Bu kapsamda, mücadele ve savunma tekniklerini bünyesinde barındıran Wushu eğitimi, 34 personelin katılımıyla verilmeye başlandı.
Yeni branşın personelin sportif gelişimine katkı sağlamasının hedeflendiği belirten Bakanlık, eğitime katılan sporculara başarı dileğinde bulundu.