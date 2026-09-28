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Bu kapsamda, mücadele ve savunma tekniklerini bünyesinde barındıran Wushu eğitimi, 34 personelin katılımıyla verilmeye başlandı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına yeni bir spor branşının daha eklendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde Wushu eğitiminin başlatıldığını duyurdu. Yeni branşa 34 personel katıldı.

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