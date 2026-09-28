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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 90-89 yenerek sezona galibiyetle başlayan Bursa temsilcisi, Avrupa'da da sezonun ilk galibiyetini taraftarı önünde hedeflerken, Mavi Yeşilliler, bu önemli mücadelede basketbol severlerin desteğini bekliyor. 29 Eylül Salı günü saat 20.00'de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Arturas Sukys (Litvanya), Guido Giovannetti (İtalya), Joaquin Garcia Gonzales (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

BURSA (İGFA) - Avrupa arenasında Euroleague organizasyonu olan BKT EuroCup'ta yer alan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 normal sezonunda C Grubu ilk hafta maçında Alman temsilcisi NINERS Chemnitz'i ağırlıyor.

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TOFAŞ Basketbol Takımı, BKT Eurocup 2026-2027 sezonu açılış haftası karşılaşmasında Alman temsilcisi NINERS Chemnitz'i konuk ediyor. 29 Eylül Salı günü saat 20.00'de TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

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