Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele eden Darıca Türkelispor, Başkanvekilliği görevini Emre Dağdelen'in üstleneceğini açıkladı.

KOCAELİ (İGFA) - Darıca Türkelispor yeni sezona güçlenerek girmeye hazırlanıyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan Darıca temsilcisi, yönetimini önemli bir isim ile güçlendirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, Başkanvekilliği görevine Emre Dağdelelen'in getirildiği duyuruldu. Vizyoner kimliği ve idealist düşüncesi ile Darıca temsilcisi için önemli bir misyon üstlenecek olan Dağdelen'in, finansal olarak kulübe can suyu olması beklenirken, sportif ve idari konularda da önemli hamleler yapacağı öğrenildi.

Türkelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, yeni sezon yapılanması kapsamında, kulübün sportif ve kurumsal hedeflerine katkı sağlayacak yeni dönem çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, 'Başkan Vekilimiz Emre Dağdelen, kulübümüzün yeni yapılanma sürecinde; sportif hedeflerin belirlenmesi, teknik ekip ve oyuncu yapılanmasının oluşturulması, kulübün kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir futbol anlayışının hayata geçirilmesi süreçlerinde aktif rol üstlenecektir' denildi.

HEDEF, SÜRDÜRÜLEBİLİR KULÜP MODELİ

Yeni dönemde hedefimiz yalnızca saha içerisindeki başarıya odaklanmak değil; altyapısı, teknik kadrosu, oyuncu yapılanması ve yönetim anlayışıyla güçlü, disiplinli ve sürdürülebilir bir kulüp modeli ortaya koymaktır. Bu doğrultuda teknik ekip ve transfer çalışmalarımız, kulübümüzün belirlediği sportif kriterler ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Başkan Vekilimiz Emre Dağdelen öncülüğünde; disiplin, şeffaflık, profesyonel çalışma anlayışı ve kulüp kültürünü merkeze alan yeni bir yapılanma oluşturmayı hedefliyoruz. Yeni dönemin Darıca Türkeli Spor camiasına; birlik, başarı, gelişim ve güçlü bir gelecek getirmesini temenni ediyoruz.