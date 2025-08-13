Denizli Büyükşehir Belediyesi, mobil ikram araçları ile kentin dezavantajlı mahallelerinde vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen hizmet, dar gelirli ailelerin bütçesine katkı sağlarken yemek pişmeyen tencerelere de umut oluyor.DENİZLİ (İGFA) - Belirli periyotlarla mahalleleri ziyaret eden mobil ikram araçları, vatandaşlardan büyük beğeni alıyor. İkram noktalarında yapılan çorba, pilav, ayran, helva, su, şerbet ve çay ikramına çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan vatandaş ilgi gösterirken, Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerinin güler yüzlü hizmeti takdir topluyor. Büyükşehir Belediyesi, mobil ikram araçları ile sadece sıcak yemek değil, aynı zamanda dayanışma ve kardeşlik duygusunu da mahalle mahalle taşıyor.

“Paylaşmak ve dayanışmak, bu şehrin en güçlü değerleridir”

Ekonomik sıkıntıların zirveye çıktığı bu dönemde, özellikle dar gelirli aileler için büyük anlam taşıyan ikramlar, vatandaşların hem sofralarına hem de bütçelerine destek oluyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetle “kimse yalnız değil” mesajını vererek kentte dayanışma kültürünü güçlendiriyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, “Hiçbir sofranın bereketsiz, hiçbir tencerenin boş kalmasını istemiyoruz. Paylaşmak ve dayanışmak, bu şehrin en güçlü değerleridir. Bu hizmetimizi sürdürmeye, halkımızın her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.