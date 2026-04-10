Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların sıklıkla kullandığı her alanı pırıl pırıl yapmaya özen gösteriyor. Temiz bir Ordu için gece-gündüz sahada olan ekipler, yaya yolları, cadde ve sokaklarda yaptığı kapsamlı yıkama çalışması ile vatandaşların beğenisini kazanıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in özel önem verdiği çevre temizliği konusunda ekipler yoğun mesai harcıyor. Daha temiz çevre ve yaşanılabilir bir Ordu için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi sahada aktif rol alıyor.

İlçelerde devam eden temizlik çalışmaları ile Ordu'nun her köşesinde vatandaşlara temiz bir ortam sunuluyor. Ağırlıklı olarak gece saatlerinde çalışmalarını yürüten ekipler, yaya yolları, cadde ve kaldırımları pırıl pırıl yapıyor.