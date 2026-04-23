Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin en büyük, en modern sahipsiz hayvan bakımevlerinden biri olma özelliği taşıyan Süleymanpaşa Karacakılavuz Sahipsiz Hayvan Bakımevi projesinin 2. etap genişletme çalışmaları tamamlandı. Geçtiğimiz yıl temeli atılan tesisin yeni etabı, yakın zamanda düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi'nde bulunan Sahipsiz Hayvan Bakımevi, 2. etap yatırımıyla birlikte kapasitesini önemli ölçüde artırarak bölgenin en kapsamlı hayvan bakımevlerinden biri haline geldi.

CANDAN BAŞKAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Açılış öncesinde Karacakılavuz Mahallesi'ni ziyaret eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, tesiste yürütülen son hazırlıkları yerinde inceledi. Teknik personelden bilgi alan Candan Başkan, projenin tamamlanmasıyla birlikte can dostlarının çok daha modern ve sağlıklı koşullarda barınacağını ifade etti.

Başkan Yüceer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Türkiye'nin en büyük ve modern bakımevlerinden birini Tekirdağ'ımıza kazandırıyoruz. 2. etap genişletme projemizle birlikte daha fazla can dostumuza yuva olacak bu önemli yatırımı tamamladık. Onların yaşam hakkını korumak ve en iyi şartlarda bakımlarını sağlamak önceliğimizdir' dedi.

KAPASİTE ARTIYOR, HİZMET KALİTESİ YÜKSELİYOR

Genişletme çalışmaları kapsamında tesis alanı yaklaşık 44 bin metrekareye ulaşırken, toplam kapasitenin 1.430 köpeğe çıkarılması hedefleniyor. Proje ile birlikte 150 adet kapalı köpek yaşam alanı ve 48 adet açık doğal yaşam alanı oluşturularak toplamda 10 bin metrekareyi aşan yaşam alanı hayata geçirildi.

Bunun yanı sıra tesise yemekhane, depo alanları, su deposu ve kazan dairesi gibi teknik birimler ile personel için sosyal donatılar kazandırıldı. Modern altyapısı sayesinde bakımevi, yalnızca bir barınak değil; bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin profesyonel şekilde sunulacağı kapsamlı bir merkez olarak hizmet verecek.

KARACAKILAVUZ'DA MAHALLE ZİYARETLERİ DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkan Yüceer, tesis incelemelerinin ardından Karacakılavuz Mahallesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Mahalle Muhtarı Hasan Demir ile birlikte yürütülen çalışmaları değerlendiren Yüceer, mahalledeki düzenlemeleri yerinde inceledi.

Ayrıca Karacakılavuz'un geleneksel motiflerini yaşatan kadınların mahalleye özgü halıların dokunduğu atölyeyi ziyaret eden Candan Başkan, kadın emeğinin önemine dikkat çekerek yerel değerlerin korunmasına yönelik desteklerinin süreceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği bu proje ile hem sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hem de kenti her canlı için daha yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyor.