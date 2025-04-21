Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaz sezonu için şehrin dört bir yanında hummalı bir çalışma yürütüyor. Peyzaj alanları yenileniyor, sosyal donatı alanları temizleniyor ve yeşillendirme çalışmaları yapılıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte şehri yaz sezonuna hazırlamak için 16 ilçede ve merkezde kapsamlı bir çalışma başlattı.

YEŞİL, FERAH, GÜZEL BİR SAKARYA

Bu kapsamda rengârenk çiçeklerle süslenen refüjler, bakımdan geçirilen parklar ve yenilenen yeşil alanlar, Sakaryalılara renkli ve ferah bir yaz sezonu sunacak.

PARK VE SOSYAL ALANLAR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışma kapsamında oyun grupları elden geçirildi, yürüyüş yolları yenilendi,yeşil alanların bulunduğu sosyal donatı alanlarında çim biçme ve budama işlemleri yapıldı.Refüjler ve kavşaklar ise dikilen çiçeklerle rengarenk bir yüze kavuştu.

“ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR”

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın daha yeşil, temiz ve estetik bir şehirde yaşamaları için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bahar aylarında hem şehir merkezinde hem de ilçelerde yürüttüğümüz peyzaj ve bakım faaliyetleriyle Sakarya’mızı doğayla iç içe, huzurlu yaşam alanlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz.” denildi.