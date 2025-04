Ak Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül ve İl Koordinatörü Zeynettin Aydın teşkilat yöneticileriyle birlikte Şile’de mahalle çalışmalarına birlikte devam ediyorlar.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Ziyaretler ile ilgili İlçe Başkanı Erdoğan Akgül; “Şile İlçemiz Karakiraz’dan, Değirmençayırı’na, Ağva Kadıköy’den, dere köylerimize, merkez mahallelerimizle birlikte 62 mahallemize ziyaretlerimizi sürdürüyoruz vatandaşlarımızı yerinde dinliyor istek ve taleplerini alıyor ve çözüm üretmek ve talepleri ilgili makam veya kurumlara ileterek çözüm odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz .

Bizler Ak Parti Teşkilatları olarak Şile olarak “Önce İnsana Hizmet” anlayışıyla her zaman sahadayız. Ayrıca Hemşerilerimizle bir araya gelerek gönül köprülerimizi daha da güçlendirerek birlikte daha güçlü, birlikte daha güzel yarınlara.

Her Mahallesiyle, gönülden bağlı olduğumuz bu kadim ilçemizde, her zaman olduğu gibi dokunmadığımız, fikirlerini almadığımız hiç kimse kalmayacak. İstanbul’u ve her ilçemiz gibi Şile ilçemizi de samimiyetle kuşatıp, muhabbetimizle kucaklayacağız.

Bizler aynı toprakları, aynı havayı paylaşan büyük bir aileyiz. Her zaman olduğu gibi hemşerilerimizi sık sık ziyaret edeceğiz. Hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için hemşerilerimize şahsım ve teşkilat mensuplarımız adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.