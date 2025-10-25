Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'nda (UATF) kenti başarıyla temsil etti. 22-24 Ekim tarihleri arasında Antalya Uluslararası Turizm ve Kongre Merkezinde gerçekleşen fuar, turizm sektörünün yerli ve yabancı birçok paydaşını bir araya getirdi.

DENİZLİ (İGFA) - Fuara Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Çelik, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı ve Turizm Müdürü Zeki Akakça, Kültür Sanat Şube Müdürü Arif Duru ile Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü personeli katılım sağladı. 22 Ekim Çarşamba günü kapılarını açan fuarda, seyahat acenteleri, tur operatörleri, oteller, hava ve kara yolu şirketleri, yeme-içme sektörü temsilcileri ve birçok kurum, yeni iş birlikleri ve bağlantılar kurma fırsatı buldu.



Turizm kenti Denizli



Denizli Büyükşehir Belediyesi, 'Turizm Kenti Denizli' sloganıyla katıldığı fuarda, kentin tüm turizm değerlerini basılı ve görsel tanıtım materyalleriyle ziyaretçilere sundu. Belediye standında DENTUROD (Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği) üyesi oteller, TÜRSAB Denizli Bölge Temsilciliği'ne bağlı acenteler ile Buldan, Çal ve Çameli belediyeleri de yer aldı. İlçe belediyeleri kendi stantlarında yöresel değerlerini ve turizm potansiyellerini tanıtarak büyük ilgi gördü. Yoğun ilgi gören fuarda Denizli standı, katılımcılara kentin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtma fırsatı sunarak, turizm alanındaki iş birliklerinin güçlenmesine katkı sağladı.