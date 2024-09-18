İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan Gölşehir Sitesi'nde gece şok edici bir bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrası uyuşturucu bağımlısı şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.İSTANBUL (İGFA)- Alınan bilgiye göre saat 00.14 civarında, Büyükçekmece'de bulunan Gölşehir Sitesi'nde şok edici bir bıçaklı saldırı yaşandı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu düşünülen şahıslar tarafından gerçekleştirilen saldırıda, güvenlik görevlisi bıçaklandı. Güvenlik görevlisi, aldığı iki bıçak darbesiyle yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Blok çatılarının kilitlerini kıran ve çeşitli suçlara karıştıkları düşünülen 12-17 yaş arasındaki çocukların bu olaylarla bağlantılı olabileceği belirtilirken, sitede gerçekleşen bu tür olaylar, güvenlik kameralarına yansıyan video kayıtlarıyla tespit edildi.

Güvenlik personeline yapılan saldırı, site sakinleri arasında büyük endişeye yol açtı.

Olayla ilgili olarak emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlatmış olup, suçluların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Site yönetimi ve yetkililer, yaşanan bu talihsiz olayın ardından güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.