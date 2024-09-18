Büyükbaş hayvan sayısı 2024 yılı Haziran ayında 16 milyon 555 bin baş olurken, küçükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,2 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Haziran ayına ilişkin Hayvancılık İstatistikleri'ni yayımladı.



Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,2 azalarak 16 milyon 396 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2,0 azalarak 159 bin baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvan sayısı 2024 yılı Haziran ayında 53 milyon 965 bin baş oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,2 artarak 43 milyon 394 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 2,6 artarak 10 milyon 571 bin baş olarak gerçekleşti.