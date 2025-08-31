Büyük Zafer’in 103. yıl dönümü Bakırköy’de coşkuyla kutlandı. Etkinlikler kapsamında sergi açılışı ve zafer yürüyüşünün yanı sıra, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda İBB Bando Gösterisi, DJ performansı, Ozbi ve Ceylan Ertem konserleri gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, Bakırköy’de gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen kutlamalar, Yeşilköy Sanat Evi ve Kent Müzesi’nde açılan “Basında 30 Ağustos Zaferi” sergisi ile başladı. Kutlamalar, coşku dolu Zafer Yürüyüşü ile devam etti.

Ebuzziya Caddesi’nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüşe, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan, CHP Bakırköy İlçe Örgütü, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalarda, Ceylan Ertem’in keyif dolu konseri ile taçlandı. Meydanı dolduran binlerce vatandaş, marşlar ve şarkılar eşliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadı. Programa İBB önceki dönem Belediye Başkanlarından Nurettin Sözen de katıldı.

Zafer kutlamasında konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bugün, milletçe başımız dik, yüreğimiz dolu, onurumuzla buradayız. Bir büyük direnişi, bir büyük kararlılığı, bir büyük zaferi anmak için buradayız. 30 Ağustos, bir halkın kendi kaderine el koyduğu gündür. 30 Ağustos, bir milletin diz çökmediği, teslim olmadığı, ayağa kalktığı gündür. 30 Ağustos, milletimizin bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür. ‘Kimin zaferidir 30 Ağustos?’ Canını hiçe sayan kahraman ordunun, tarlada çalışan kadının, cepheye mermi taşıyan annenin, sırtında silahla yürüyen gencin, yüreğiyle savaşan milletin zaferidir! Atalarımızın zaferidir! Bu zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, yokluk içinde yürütülen ama asla umutsuzluğa düşmeyen bir inancın zaferidir. Ve biz, o inancın izinden yürümeye devam ediyoruz” dedi.