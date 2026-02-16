Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı doktora öğrencisi Ayşe Aydın, TÜBİTAK 2214-A kapsamında Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs programından yararlanmaya hak kazandı.

BURSA (İGFA) - BUÜ Veteriner Fakültesi'nde doktora eğitimine devam eden Ayşe Aydın, 'Koç Spermasının Dondurulma Sonrası Kalitesine Antosiyanidinlerin Etkisi: Delfinidin, Siyanidin, Malvidin ve Pelargonidin Uygulaması' isimli tez projesinin 11 aylık kısmını Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi (Norwegian University of Life Sciences-NMBU, Norveç) Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümünde yürütecek.

Ayşe Aydın'ın aynı zamanda BUÜ Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından da Doktora Tez Projesi olarak desteklenen tez çalışmasının TÜBİTAK 2214-A proje ekibinde tez danışmanlığını Prof. Dr. Hakan Sağırkaya ve Prof. Dr. Ülgen Günay yürütüyor.

PROJE, MODERN HAYVANCILIK UYGULAMALARINA YENİ YAKLAŞIMLAR GETİRECEK

Doktora öğrencisi Aydın, sürdürdüğü proje ile çeşitli antosiyanidinlerin (antioksidan özelliği gösteren maddeler) sperma üzerindeki koruyucu etkilerinin belirlenmesi ve kriyoprezervasyon (spermanın dondurulması) sırasında oluşan oksidatif strese karşı sperm hücrelerini koruyucu bir rol oynayıp oynamayacağını ortaya koymayı hedefliyor. Aydın, proje sayesinde elde edilecek bulgularla hayvan üretiminde döl verimliliğini artırmaya ve modern hayvancılık uygulamalarına yeni yaklaşımlar geliştirmeye katkı sağlamayı amaçladığını vurguladı.