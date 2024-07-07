Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu, Togg Otomobil Fabrikasını ziyaret ederek Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş’tan bir brifing aldı.BURSA (İGFA) - Togg'un Gemlik’te kurulu fabrikasında gerçekleştirilen ve yarım gün süren ziyarette, M. Gürcan Karakaş, Yönetim Kurulu Üyeleriyle tek tek tanıştıktan sonra, Togg’un kuruluş hikayesi ve hedefleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Karakaş, Togg’un “Otomobilden fazlası” mantığıyla yola çıktığını ifade ederek, “Dünya ile rekabet eden bir teknoloji firması kurmak için yola çıktık. Bunun için de mobiliteyi seçtik” dedi. Karakaş, “Yenilige Yolculuk” mottosuyla yola çıktıklarını belirterek, “Cep telefonunun başına ne geldiyse, otomobilde de o oluyor” dedi.

Hissedar yapısının Togg’u doğal bir ekosistem içine doğurduğunu da kaydeden Karakaş, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yüzde 100’üne sahip oldukları Togg ile yerlilik konusunda da önemli bir noktaya ulaştıklarını kaydetti. Karakaş, yeni model T10F için çalışmaların da sürdüğünü belirtti. BUSİAD Yönetim Kurulu’nun sorularını da yanıtlayan Karakaş’a BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Derviş Fincan Seti hediye etti.

Fabrikayı da gezen BUSİAD Yönetim Kurulu, T10X araçlarını da test etme imkanı da buldu.