Uluslararası asansör ve yürüyen merdiven endüstrisinde dünyanın en büyüğü olan Asansör İstanbul Fuarı, 2025 Mayıs’ında ayında gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - Global asansör sektörü, şimdiden ajandalarına not ettikleri Asansör İstanbul fuarını heyecanla bekliyor.

Informa Markets tarafından AYSAD’ın (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) desteğiyle düzenlenen fuar, 15-18 Mayıs 2025 tarihlerinde 19. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Dünya markaları ile birlikte Türkiye’nin lider firmalarının da aralarında olduğu 400’ün üzerinde katılımcı firmayı, çoğunluğu doğrudan satın almacı 30 binden fazla profesyonel ziyaretçiyle Tüyap Beylikdüzü’nde buluşturacak olan Uluslararası Asansör İstanbul’da, en yeni dikey ulaşım teknolojileri bir arada sergilenecek.

Informa Markets Fuar Direktörü Seda Bozkurt, fuara yurt içi ve yurt dışından yoğun bir katılımcı ilgisi olduğunu belirterek, sektör profesyonellerinin Asansör İstanbul’u 2025 fuar ajandalarına çoktan eklediklerini söyledi.