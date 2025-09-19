Kısa adı BUSİAD olan Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yüksek Danışma Kurulu toplandı. Toplantı sonrasında Kurul Başkanı Ergun Hadi Türkay imzalı bildiri yayımlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, küresel ısınma, çok kutuplu dünya sancıları, parasal sistem belirsizlikleri, üretim dönüşümleri ve gelir eşitsizliği gibi sorunların Türkiye’yi zorladığını belirterek, “İnsanlık aydınlanma çağının köküne dinamit koyarak yeni bir ortaçağ arıyor. Bilimden, demokrasiden ve akıldan uzaklaşıyor; gezegenin sonunu hazırlıyor” dedi.

Türkay, İsrail’in bölgeyi ateşe atacak girişimlerine Batı’dan ses çıkmamasını eleştirerek, “Sorunlar ortada ama çözüme yönelik çabalar yetersiz” diye konuştu.

Umudu Atatürk’ün “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır” sözünde bulduklarını ifade eden Türkay, BUSİAD olarak 47 yıldır sorunları tespit edip çözüm önerdiklerini belirterek, Türkiye’nin önceliğinin demokrasi, hukuk, özgürlük, laik ve sosyal devlet; bilime dayalı eğitim, liyakatlı yönetim, üretime dayalı ekonomi, adil paylaşım olduğunu kaydetti.

Yurtta barışın etnik, dinsel, siyasi farklılıkları kapsadığını vurgulayan Türkay, “Düşüncelerin ifade özgürlüğü hakaret içermedikçe korunmalı. ‘Yargılanırım’ korkusu kalkmalı” dedi.

Gençlere özel vurgu yapan Ergun Hadi Türkay, “Yapay zekâ çağında kuşaklar arası farklar belirgin. Gençleri giyim veya ifade için yargılamamak; yaratıcılıklarını desteklemek, hayallerini beslemek ve enerjilerini geleceğe yönlendirmek gerek. Onlar bugünün ortak aklının kaynağı; gençlerini kaybeden ülke geleceğini kaybeder.” diyerek ekonomik sorunların güven ve üretimle çözüleceğinin altını çizdi. Tarım ve yaratıcılığa dayalı üretimi desteklemek, gelir dağılımını iyileştirmenin şart olduğunu vurgulayan Türkay, BUSİAD'ın dinamikliği ile kalkınmaya katkı koymaya devam edeceğini söyledi.