Bursa Sağlık ve Eğitim Gönülleri Derneği (Bursa BUSADER), yeni dönemin ilk buluşmasında önemli bir etkinliğe imza attı. BUSADER ‘Siz Hiç İlham Perisi Gördünüz mü?’ başlıklı sunumuyla akademisyen, yazar ve iletişim uzmanı Prof. Dr. Uğur Batı’yı konuk etti.BURSA (İGFA) - BUSADER Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, federasyona bağlı derneklerin başkan, yönetici ve üyeleri, Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, bazı derneklerin başkan ve yöneticileri ile davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Elif Evke, “Bizleri çok heyecanlandıran ve yeni dönemimizin ana projesi olan ‘Yenilenebilir bir dünya için el ele’ mottomuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor. BUSADER olarak, çeşitliliğin kabul gördüğü, değişimi kucakladığımız, yenilikçi, gelişen ve birlik içinde olan bir yaşam kültürü oluşturmak için varız” dedi.

“FARKINDALIĞIMIZI GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Bu kültürün önemli bir ayağı olan sürdürülebilirlik konusunda bireysel ve kolektif çalışmalar ve sosyal sorumluluk bilinciyle farkındalıkları geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Elif Evke, “Paydaşlarımızla birlikte uzun vadeli, sonuç odaklı proje ve süreçlere öncülük etmeyi önemsiyoruz. Topluma ve dünyaya karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı kültürel dönüşüm yolculuğumuzda BUSADER kültürünün, özellikle yaklaşım ve süreçle biçimlenmesi için üyelerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Uğur Batı ise gerçekleştirdiği konuşmada her alanda sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Uğur Batı, “Bir araştırmaya göre 2050 yılında dünyanın yaklaşık yüzde 65’i bulunduğu coğrafyayı terk edip göçmen olacak. Bu durum bazı kesimler için isteyerek bazıları için de zorunlu bir göç ile olacak. Bu öngörü dünya genelinde yaşanan doğal kaynaklarımızdaki tükenişin en önemli sonuçlarından biri olacak. Artık insanlık, yaşamın her anının merkezine sürdürülebilirliği koyarak doğal kaynaklarımızın korunmasına destek olmalı. Bu durum hepimiz için elzem oldu” dedi.