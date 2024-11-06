Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Saadet Partisi yöneticilerinin Ticaret Borsası'na yaptığı ziyarette, tarımsal yönde yapacakları açıklamalarına destek beklediklerini ifade etti.

Edirne Ticaret Borsası'na yapılan ziyarette Saadet Partisi İl Sekreteri Faruk Yalçınkaya, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Tekin, Havsa İlçe Başkanı Murat Aladağ, Lalapaşa İlçe Başkanı Ersin Pilafcı ve Süloğlu İlçe Başkanı Hüseyin Es de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Saadet Partisi İl Başkanı ve GİK Üyesi Av. Sinan Tekin, yüksek faizli kredilendirmeyle borç erteleme ve yapılandırmalarının ekstra faiz yüküne sebebiyet vermesinin girdi fiyatlarındaki artışlar gibi birçok problem nedeniyle çiftçilerin üretemez hale geldiğini ve geçim mücadelesiyle baş başa bırakıldığını söyledi.

"Üreticinin omuzlarındaki yükü hafifletecek, problemlerini giderecek bütüncül politikalar geliştirilmelidir" diyen Tekin, "Tarım sektörü bir ülkenin güvenlik meselesidir, can damarıdır. Çiftçilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi ülke ve insanımız için hayati öneme sahiptir. Saadet partisi olarak her zaman çiftçilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz" dedi.