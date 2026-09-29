Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayırı mevkisinde aşırı yağışların yol açtığı selde mahsur kalan 4 vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen sel, Darıçayırı mevkisinde ulaşım ve yaşamı olumsuz etkiledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle bölgede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için AFAD Başkanlığı koordinasyonunda kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalara 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-18) ile 1 Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Karasu/Koldestim) katıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kalan 4 vatandaşın tamamı sağlık durumları iyi şekilde kurtarıldı.

Ordu'da kaybolan balıkçının cansız bedeni denizde bulundu
Ordu'da kaybolan balıkçının cansız bedeni denizde bulundu
İçeriği Görüntüle

İçişleri Bakanlığı, kurtarma çalışmalarını koordine eden AFAD ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline teşekkür etti.

Kaynak: aydinses