Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayırı mevkisinde aşırı yağışların yol açtığı selde mahsur kalan 4 vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen sel, Darıçayırı mevkisinde ulaşım ve yaşamı olumsuz etkiledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle bölgede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için AFAD Başkanlığı koordinasyonunda kurtarma çalışması başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu İlçesinde meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan 4 vatandaşımız Sahil Güvenliğimiz tarafından kurtarıldı.



Bugün, Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayırı mevkiinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonucunda mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi: pic.twitter.com/qtXP5JY7oT — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 29, 2026

Çalışmalara 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-18) ile 1 Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Karasu/Koldestim) katıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kalan 4 vatandaşın tamamı sağlık durumları iyi şekilde kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığı, kurtarma çalışmalarını koordine eden AFAD ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline teşekkür etti.