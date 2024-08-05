Bursa’da 32 senedir hizmet veren kebapçı, menüsünde bulunan kebap çeşitleri, Konya pidesi ve lahmacun gibi lezzetlerle farklı şehirlerin yemek kültürlerini Bursalılarla buluşturuyor.Esmanur GÜLBAHAR / BURSA (İGFA) - Her biri titizlikle hazırlanan bu lezzetler, misafirlerine unutulmaz bir yemek deneyimi sunuyor. Konya etli ekmeğinden oldukça farklı olan Konya pidesi ise ziyaretçilerin favorisi olarak öne çıkıyor.

KALİTELİ ÜRÜN İLE TECRÜBE BULUŞUNCA LEZZETLİ ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKIYOR

Bu lezzetlerin püf noktasının kaliteli ürünlerin tecrübe ile buluşması olduğuna dikkat çeken Kebap Ustası Murat Akyol farklı semtlerden ‘Dilan Kebap’a gelenler olduğunu söyledi.

Usta Akyol, “İnsanların ağız tadına layık, lezzetli ürünler meydana çıkarabiliyoruz. Burası da tam tecrübenin adresi 32 yıllık bir mekan, ben 15 yıldır burada çalışıyorum. Tecrübenin ve kalitenin birleştiği yerde bu lezzetler ortaya çıkıyor. Bir numaralı lezzetimiz Konya pidesi, adana kebap oldukça güzel, lahmacun hastası müşterilerimiz var. Farklı semtlerden kalkıp buraya gelenler var. Kişiden kişiye, damak tadına göre değişiyor. Her çeşit birbirinden güzel.” dedi.

FARKLI ŞEHİRLERİN LEZZETLERİ BU RESTORAN’DA BURSALILARA SUNULUYOR

Farklı şehirlerin lezzetlerini Bursa’da halka sunduklarını belirten Dilan Kebap İşletmecisi Yunus Emre Yavuz, “30 yılı aşkın süredir bu sektörde hizmet veriyoruz. Diğer şehirlerin lezzetlerini Bursamızda halkımıza sunuyoruz. Ürünlerimizin hepsi birbirinden lezzetlidir. Konya pidemiz ve Adana kebap’ımız daha fazla talep görüyor. Restoranımız Bursa Bağlarbaşında, 32 yıldır hizmet veriyor. En büyük değerimiz ustalarımızdır. Hepsinin 32 yılı aşkın mesleki tecrübeleri var. Bu tecrübe ile beraber bizim Konya’ya olan hassasiyetimiz birleşince güzel bir hizmet ortaya çıkıyor.”şeklinde konuştu.

ETLİ EKMEKTEN OLDUKÇA FARKLI BİR LEZZET: KONYA PİDESİ

Bu restoranda en çok Konya pidesinin tercih edildiğini vurgulayan Yavuz, “Bizim Konya pidemiz, bilinir etli Konya pidesi değil, Bizim restoranımıza özel bir tadı var. Hamuru biraz daha kalın ve biraz daha doyurucu ve daha etli bir üründür. Yaklaşık 14 personelimiz var. Gün geçtikçe artıyoruz, daha da büyüyoruz. Mezelerimiz, salatalarımız, yoğurtlarımız müşterilere ücretsiz servis ediliyor.” ifadelerini kullandı

Bu restoranda aynı zamanda ailelerin rahatça kullanabileceği genişlikte bir aile katı bulunuyor.