Bursa’nın dünyaya açılan köklü markası Aroma, şehrin gururu Bursaspor Kulübü Futbol Takımı’na “Mücadelende Yanındayım” diyerek tozluk sponsorluğu ile destek veriyor.BURSA (İGFA) - 56 yıldır hayata geçirdiği ilklerle sektöre öncülük eden Aroma, bu sezon da Bursaspor’un tozluk sponsoru olduğu önemli bir anlaşmaya imza attı.

Yeşil-beyazlı takımın her anında yer alan Aroma’nın Bursaspor ile yaptığı sponsorluk anlaşması, aynı zamanda Türk futbolunun birleştirici ruhuna olan inancının da bir göstergesi. Aroma, bu iş birliğiyle hem Bursaspor’a güç katmayı hem de Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bursaspor Futbol A takımının yeni sezon tozluklarında Aroma logosu bulunacak. Bu sayede Aroma, hem maçlarda hem de antrenmanlarda Bursaspor’un yanında yer alacak.

Aroma Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Dolun, Bursaspor’a verdikleri destek ile ilgili şunları söyledi: “Aroma olarak, gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Sporun bu hedefimizdeki en önemli araçlardan biri olduğuna inanıyoruz. Bursaspor gibi köklü bir kulüple iş birliği yapmak, bizim için büyük bir gurur. Sporcularımızın başarıları, aynı zamanda bizim de başarımız. Profesyonel sporcularımıza verdiğimiz destekle, onların gençlerimize örnek olmasını sağlamak ve gençlerin de spora olan ilgilerini canlı tutmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, spor sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda ruhsal bir gelişim sürecidir. Bu doğrultuda, Bursaspor ile iş birliğimizin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Sporun her alanında yer almaya, farklı spor branşlarını ve genç yetenekleri desteklemeye devam edeceğiz.”