İki hafta önce Tokat Belediye Plevnespor ile kendi sahasında karşılaşan ve 40 bini aşkın taraftar ile 3. ligdeki taraftar rekorunu kıran Bursaspor’un bu hafta da Muşspor maçını kapalı gişe oynaması bekleniyor.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz iç saha maçında, Tokat Belediye Plevnespor ile karşı karşıya gelen yeşil beyazlı ekip uzun bir aradan sonra taraftarı ile 3. lig rekorunu kırarak adından söz ettirmeyi başardı.

Tokatsporu 3-0’lık net bir skor ile geçen timsah, ligden çıkma konusunda iddialı olduğunu erkenden gösterdi.

GİŞELERDE BİLET KUYRUĞU

Pazar günü 19.00'da Bursa 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor-Muşspor maçının biletleri satışa çıktığı andan itibaren yeşil beyazlı taraftarlar takımlarına olan ilgisini yeniden gösterdi. Sabahın erken saatlerinde Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan 100. Yıl Bursa Atatürk Stadyumu önünde toplanan kalabalık, gişelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

İki hafta önce kendi sahasında Tokat Belediye Plevnespor’u ağırlayan ve 40 bini aşkın taraftar ile 3. lig taraftar rekorunu kıran Bursaspor’un, bu haftaki maçı da kapalı gişe oynaması bekleniyor. Kesin taraftar sayısı, bilet satışlarının kapanmasının ardından netleşmiş olacak.

TARAFTAR BURSASPOR’UN YANINDA

Bursaspor’un sezon başladığından itibaren çok iyi bir ivme yakaladığını ve taraftar desteğinin de takıma iyi geldiğini kaydeden taraftarlar, kurulan kadronun ve yönetim ekibinin hak ettiği değeri görmesi gerektiğini ve taraftarların maçlarda takımı yalnız bırakmaması gerektiğini ifade etti.